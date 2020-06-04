«هونر» الصينية تطلق هاتفا جديدا يقيس درجة حرارة الجسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت العلامة التجارية هونر التابعة لشركة هواوي النقاب عن سلسلة Honor Play 4 أمس في الصين ويبدو أن أحد تلك الهواتف يأتي بمستشعر لقياس درجة حرارة جسم الإنسان.



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وعرضت الشركة الصينية عبر حسابها الرسمي على "ويبو" مقطع فيديو ظهر فيه هاتفها الجديد Honor Play 4 Pro والذي كان قادرا على قراءة درجة حرارة الأشخاص بمجرد وضعه على الوجه أوالمعصم.

وقد تكون ميزة مستشعر درجة الحرارة عادية في الأوقات الطبيعية ولكن في عصر الوباء الذي نشهده حاليا وتفشي فيروس كورونا، فقد تكون تلك الميزة مهمة جدا للكشف عن درجة الحرارة المرتفة والتي تعد علامة على الإصابة بالفيروس التاجي.

وتقول العلامة التجارية هونر أن المستشعر يعمل بين درجات الحرارة -20 و 100 درجة مئوية (تقريبا من -4 إلى 212 درجة فهرنهايت) وهذا يعني إمكانية استشعار درجات الحرارة المختلفة للجسم بدقة.