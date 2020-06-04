شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 14316 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14316، وفقا لمصادر إعلامية.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأربعاء عن تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 13538، وذلك وفق البيان اليومى للوزارة.
وتخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حاجز الـ3 ملايين حالة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها هذا الفيروس، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصلت أعداد الإصابة إلى أكثر من 6.4 مليون إصابة.
فيما قالت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد تجاوز 200 ألف، وإن الهند قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من ألف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالى الوفيّات الناجمة عن الوباء إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 14316 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.