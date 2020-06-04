وأشارت السفارة الروسية بدمشق، في تغريدة على موقع تويتر إلى أن السوريين بدؤوا بالفعل في استخدام الطائرات الروسية، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.
كان مصدر عسكري سوري قال في وقت سابق، إنه في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميغ-29" إلى الجيش العربي السوري".
وأضاف المصدر أن "الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق، نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية"، وفقا لوكالة أنباء "سانا".
كما أوضح أنه "اعتبارا من أول يونيو/حزيران الحالي يبدأ الطيارون السوريون تنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية بدمشق: سوريا تبدأ استخدام طائرات "ميغ-29" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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