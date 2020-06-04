شكرا لقرائتكم خبر عن سباق أوروبي لفتح الحدود وإسبانيا تعلن تجاوز الأسوأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل عدد من الدول الأوروبية، السباق لتخفيف الإجراءات المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا، وأعلنت إيطاليا وألمانيا عن خطوات لاستعادة الحياة الطبيعية.

وبدأت معدلات الإصابات والوفيات تستقر في الولايات المتحدة، بينما يستمر التفشي قاسياً في البرازيل مما دفع رئيس البلاد إلى تعيين جنرال وزيراً للصحة بعد إخفاق وزيرين في التعامل مع الوباء.

وأعادت إيطاليا، أمس الأربعاء، فتح حدودها أمام المسافرين الأوروبيين من دون قيود، علماً بأن منطقة لومبارديا في شمالي البلاد كانت بؤرة الوباء في أوروبا، لكن الرحلات الدولية لم تستأنف سوى في ثلاث مدن كبرى هي ميلانو وروما ونابولي.

ونبهت سويسرا مواطنيها الذين يتوجهون إلى إيطاليا إلى أنهم سيخضعون «لإجراءات صحية» لدى عودتهم. وفي السياق نفسه، ترفع النمسا، اليوم الخميس، الرقابة على حدودها البرية، لكن هذا القرار يستثني إيطاليا.

و من جانبها، أعلنت برلين، أنها ستلغي في 15 يونيو، تحذيرات تتصل بالرحلات السياحية في أوروبا. وستستبدل هذه «التحذيرات» التي تشمل الرحلات إلى الاتحاد الأوروبي وشركائه، ب«توصيات» للمسافرين بحسب كل بلد، وفق ما أوضح وزير الخارجية هايكو ماس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن إسبانيا سجلت، أمس، أول حالة وفاة بالفيروس منذ يوم الاثنين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 27128. وقالت الوزارة إن عدد الإصابات زاد عن اليوم السابق بواقع 210 حالات ليصل إجمالاً إلى 240326.

تمديد سادس وأخير

وطالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، البرلمان بالموافقة على التمديد السادس والأخير لحالة الطوارئ في البلاد، لمواجهة تفشي الفيروس . ومن المتوقع أن يوافق النواب على طلبه للتمديد حتى 20 الجاري، بفضل دعم حزب المواطنين وأحزاب إقليمية أخرى. وقال سانشيز موجهاً حديثه للنواب المحافظين الذين يعتزمون التصويت ضد التمديد: «الفيروس عدو ويجب علينا استخدام السياسة لمحاربته سوياً».

وأضاف: «الأسوأ انتهى»، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ ساعدت في احتواء الفيروس. وأشار سانشيز، إلى أن هناك حاجة إلى الاستمرار في الالتزام بالحذر، في الوقت الذي يتم فيه تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس. ويعارض عدد من الأحزاب تمديد حالة الطوارئ، ويتهمون سانشيز بتدمير اقتصاد البلاد.

وكانت إسبانيا من الدول الأكثر تضرراً من الفيروس، وسجلت أكثر من 27 ألف حالة وفاة ونحو 240 ألف حالة إصابة.

بريطانيا: 359 وفاة بيوم

Advertisements

وسجلت بريطانيا، أمس، ارتفاعاً ملموساً جديداً للوفيات ؛ حيث تم رصد 359 حالة جديدة. وأفادت وزارة الصحة ، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى ،بواقع 359 شخصاً لتصل إلى 39728 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعاً جديداً لمعدل الوفيات اليومية بكورونا في البلاد بعد أيام من تراجعه؛ حيث سجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 30 مايو 215 حالة، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111، وفي 2 يونيو 324.

كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 279856.

وأكدت جامعة جونز هوبكنز، أن حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوزت من جديد مستوى الألف، فيما استمر معدل الإصابات مستقراً لليوم الثالث على التوالي. وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا ، أمس، أن أمريكا شهدت خلال الثلاثاء 1031 حالة وفاة جديدة ، مقابل 768 وفاة الاثنين و605 وفيات الأحد.

وسجلت في أمريكا خلال اليوم السابق،20801 إصابة بالفيروس، مقابل 20848 إصابة الاثنين و20007 إصابات الأحد.

زيادة ضخمة بالبرازيل

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن رئيس البلاد، جاير بولسونارو، عيّن، أمس، جنرالاً بالجيش في منصب وزير الصحة، بعدما استقال الوزيران السابقان بسبب أسلوب تعاملهما مع حالات عدوى كورونا التي تشهد زيادة ضخمة في البلاد.

وكان إدواردو بازويلو، يعمل بالفعل وزيراً مؤقتاً للصحة بعد تنحي نيلسون تيتش قبل أكثر من أسبوعين.

وقال بولسونارو: إنه يتوقع أن يبقى الجنرال، الذي ليست لديه خبرة سابقة في السياسة الصحية، «لفترة طويلة» في هذا المنصب. ونقلت بوابة «يو أو إل» الإخبارية عن بولسونارو قوله: «إنه مدير جيد، وسيكون لديه فريق جيد من الأطباء يعملون تحت إمرته».

وسجلت البرازيل، أمس الأول، أكبر زيادة يومية في الوفيات بكورونا ،حيث بلغت 1262 حالة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 31199. (وكالات)