شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة، أنه لم تسجل أى إصابة بفيروس كورونا فى فلسطين منذ أمس، وأن نتائج 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية، وأوضحت وزيرة الصحة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بكورونا حاليا هو 94، منها 23 حالة في القدس وضواحيها، و13 في الخليل، و16 في قلقيلية، و42 حالة في قطاع غزة . وأضافت أن المصاب بعد 21 يوما من إصابته يتم إعلان تعافيه حتى لو كانت النتيجة إيجابية وفقا لمعايير محددة أبرزها عدم وجود أعراض كالحرارة وغيرها، موضحة أن بقايا فيروس تبقى في جسم المصاب الا انها غير معدية، ما يدعو الى ضرورة التزام المتعافي بالحجر المنزلي لـ 14 يوما.

وأعلنت كيلة أن فرقا ستتوزع على كافة المحافظات من أجل متابعة تنفيذ البروتوكول الصحي في المؤسسات نظرا لعدم وجود التزام من عدد من المؤسسات بالإجراءات الصحية المطلوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.