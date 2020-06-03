الطيران الليبي يشن 10 غارات على أهداف لحفتر جنوب طرابلس

ليبيا / الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، شن 10 غارات جوية استهدفت آليات وعناصر من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في مطار طرابلس ومناطق أخرى جنوب العاصمة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، أورده حساب عملية "بركان الغضب" على فيسبوك.

وقال قنونو: "سلاح الجو نفذ منذ انطلاق العمليات صباح الأربعاء وحتى الآن 10 ضربات قتالية، استهدفت آليات وعناصر ميليشيات حفتر الإرهابية في مطار طرابلس و(مناطق) قصر بن غشير ووادي الربيع والقويعة"، دون مزيد تفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش رسميا، انطلاق عملية تحرير مطار طرابلس من مليشيا حفتر.

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ومطار طرابلس، كان مطارا دوليا يخدم العاصمة الليبية، ويبعد عنها حوالي 27 كم، ويقع في منطقة قصر بن غشير.

لكن تم إغلاق المطار وإيقاف العمل فيه منذ عام 2014، نظرا لأضرار كبيرة لحقت به نتيجة اشتباكات شهدها، آنذاك، بين قوات "فجر ليبيا" التي كانت تتبع الحكومة، ومليشيا الزنتان الموالية لحفتر.

وجرى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في محاور جنوبي طرابلس، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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