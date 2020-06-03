كورونا.. وفاة بالبحرين و738 إصابة في سلطنة عمان

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت البحرين، الأربعاء، تسجيل وفاة بكورونا، فيما شخصت سلطنة عمان 738 إصابة بالفيروس.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة لوافد ثلاثيني عانى من "أمراض وظروف صحية كامنة".

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 12 ألفا و311؛ منها 20 وفاة، و7 آلاف و407 حالة تعاف.

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وفي سلطنة عمان، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 738 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفا و538، منها 67 وفاة، وألفان و845 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و474 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 382 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و83 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.