الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى البندقية في 15 يوليو

أحمد حاتم/ الخليج 365



أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى مدينة البندقية في إيطاليا اعتباراً من 15 يوليو/ تموز المقبل، لتصبح ثالث الوجهات التي تعيد الناقلة تشغيل رحلاتها إليها في إيطاليا.



وأوضحت القطرية (حكومية) في بيان، أن استئناف الرحلات للمدينة الإيطالية سيكون لها أثر كبير في الجهود المبذولة من أجل تمكين قطاع السياحة والسفر في العالم، من التعافي.



وحسب البيان، ستزيد الناقلة الوطنية لدولة قطر من عدد رحلاتها إلى كل من دبلن وميلان وروما، إلى رحلة يومياً اعتباراً من 13 يونيو/حزيران الجاري.



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وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الناقلة الوطنية ركزت خلال الأزمة على مساعدة المسافرين العالقين في الخارج وتمكينهم من العودة إلى بلدانهم.



وأضاف الباكر أن الشركة أصبحت أكبر شركة طيران في العالم خلال هذه الأزمة، مع إجلاء أكثر من 1.8 مليون مسافر على متن ما يزيد عن 15 ألف رحلة طيران.



وتعتبر الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الوطنية في البلاد، وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزا لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وأستراليا.

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