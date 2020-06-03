شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سار» يوضح اشتراطات ركوب المسافرين القطار للحد من انتشار «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بشار المالك، عن اشتراطات ركوب القطارات في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد في لقائه مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة “السعودية”، أن أي شخص لا يعطي الإجابات الكافية لمجموعة من الأسئلة تتعلق بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مخالطة مصاب أو السفر خارج المملكة خلال 14 يومًا ماضية، لن يسمح له بركوب القطار، ولن يسمح كذلك بالركوب إلا لمن تجاوز المراحل المتعددة من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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وأضاف أن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطارات للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، والفئات التي لن يسمح بركوبهم.

ولفت إلى أن المطاعم بداخل القطارات مغلقة ولن يسمح بتقديم الوجبات داخل المطعم، لكن الخدمة متاحة للراكب وهو في مقعده لتقليل حركة الركاب.

وأشار إلى أن نوعية الأطعمة والمشروبات المقدمة تغيرت فلن يتم تسخين الوجبات وستكون مقتصرة على الأطعمة المغلفة والموضوعة في أوانٍ لن يعاد استخدامها.