العراق.. بابل تلحق بالسليمانية في الاحتجاج على حظر التجوال

بغداد/ علي جواد / الخليج 365

جاب عشرات المحتجين شوارع مدينة الحلة، مركز محافظة بابل جنوبي العراق، مساء الثلاثاء؛ رفضا لفرض حظر التجوال في المدينة، ضمن تدابير احتواء فيروس كورونا، بحسب شهود عيان وأحد المحتجين.

والأحد، قررت السلطات العراقية، فرض حظر شامل للتجوال في المدن لمدة أسبوع، لاحتواء الفيرس، بعد زيادة عدد المصابين.

وقال شهود عيان للأناضول إن العشرات من المحتجين جابوا، مساء الثلاثاء، شوارع مدينة الحلة، في تحدٍ لحظر التجوال، مطالبين الإدارة المحلية وقوات الأمن برفع الحظر وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف الشهود أن قواتا من مكافحة الشغب تدخلت، بعد أن أضرم محتجون النيران بإطارات سيارات وسط الشوارع، واندلعت اشتباكات بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع، من دون وجود إصابات.

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وقال أياد الساعدي، أحد المحتجين، في اتصال هاتفي مع الخليج 365: "على الحكومة أن تعلم أن صبر الأهالي قد نفد، ولابد من رفع حظر التجوال، والبحث عن وسيلة أخرى لمكافحة كورونا".

ورأى أن "حظر التجوال أسوأ من كورونا لدى شريحة واسعة من الكسبة والذين يحصلون على قوت يومهم من العمل الميداني، كسائقي التاكسي (سيارات الأجرة) أو أصحاب المحال التجارية وغيرهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، فرقت قوات الأمن، مظاهرة لمحتجين أيضا على فرض حظر التجوال في مدينة السليمانية، مركز محافظة تحمل الاسم نفسه، في إقليم كردستان شمالي العراق.

وكانت حكومة الإقليم قررت إعادة فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظاته (أربيل، السليمانية، دهوك) بدءا من الإثنين ولمدة 6 أيام، عقب تزايد عدد إصابات كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في العراق حتى مساء الثلاثاء، 7 آلاف و387، منها 235 وفاة، و3 آلاف و508 حالات تعافٍ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.