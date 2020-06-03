وزيران: تونس مستعدة لاستقبال السياح

تونس/ شيماء المناعي/ الخليج 365

أكد وزيران في الحكومة التونسية، الثلاثاء، استعداد البلاد لاستقبال السياح من جميع الدول، بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

جاء هذا خلال زيارة أجراها كلّ من وزير الدولة المكلف بالنقل أنور معروف، ووزير السياحة محمد علي التومي، إلى مطار تونس قرطاج، لمعاينة جاهزية المطار للعودة للنسق الطبيعي للرحلات.

وقال التومي في تصريح صحفي على هامش الزيارة، تونس اليوم جاهزة لإعادة فتح الحدود واستقبال السياح التونسيين والأجانب.

وأوضح أن جميع المطارات التونسية جاهزة لاستقبال المسافرين، وتم تفعيل البروتوكول الصحي لضمان صحتهم.

وأكد محمد علي التومي أن عودة الموسم السياحي ستكون في يوليو/تموز المقبل (دون ذكر يوم بعينه).

من جهته، أكد وزير الدولة المكلف بالنقل، أنور معروف، جاهزية بلاده لاستقبال السياح.

وفي سياق آخر، أشار معروف أن تونس قامت بإجلاء قرابة 25 ألف تونسي منذ بدء عمليات الإجلاء في مارس/آذار الماضي من قرابة 61 دولة.

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والإثنين، أعلنت تونس أنها قررت فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقا من 27 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي 17 مارس الماضي، قررت الحكومة التونسية، اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة كورونا، بينها غلق حدودها الجوية والبحرية، عدا رحلات نقل البضائع وعمليات الإجلاء.

وفي سياق متصل قال وزير الصحة التونسية عبد اللطيف المكي في تصريح صحفي، إن بلاده أصبحت شبه خالية من عدوى كورونا وهي حاليا في مرحلة "ذيل الوباء"

واستبعد المكي حدوث موجة ثانية من الوباء، مؤكدا أن الخوف يبقى من الوافدين من الخارج.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة بتشخيص إصابتين بكورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1086؛ بينها 48 وفاة، و965 حالة تعاف.



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