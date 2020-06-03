شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يحذر: العودة لتشديد إجراءات كورونا وارد في حالة واحدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي،إمكانية العودة لتشديد الإجراءات الاحترازية في بعض الأماكن في حال لم يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو البروتوكولات الموضوعة.

وقال “العبد العالي” إنه إذا وُجد أن موقعاً من المواقع يستدعي حماية الأفراد فيه بوضع الإجراءات والتطبيقات الوقائية مجدداً بمستوى أو بآخر، فسيتم النظر في ذلك ووضعه في عين الاعتبار.

وأكد متحدث وزارة الصحة،خلال حديث لقناة “العربية”، التزام نسبة عالية من المجتمع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أنه في نفس الوقت هناك فئات مالت إلى الاستهتار، محذراً من أن هؤلاء المستهترين رغم قلتهم لكن قد يؤثرون على الجميع؛ لأن التفشي إذا انتشر من بؤرة يتضاعف ويؤثر على أعداد كبيرة في دائرة أوسع من المجتمع.