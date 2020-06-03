بروتوكول الوقاية من كورونا في الفنادق والشقق المفروشة 

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات” الوقائية الإضافية لعدة قطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تغطي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م. وأوضح البروتوكول الوقائي لقطاع مرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية الخاصة الواردة في النقاط التالية: يجب على الموظفين لبس الكمامات في جميع الأوقات بما في ذلك محطات الاستقبال وقبل دخول غرف النزلاء.

يجب على النزلاء ارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف أو الفم عند التواجد خارج الغرف مثل التواجد في بهو الفندق أو الاستقبال.

يجب الالتزام بتطهير الأسطح البيئية كل يوم مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس خاصة خلال النهار مثل محطة الاستقبال وأماكن الانتظار وبهو الفندق وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه

يجب إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريت الصوديوم واتباع الإرشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدام.

يجب الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل يوم وبمطهرات معتمدة.

يجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

يجب أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة وفي مناطق التجمع والممرات وغرف النزلاء

الحرص على التهوية الجيدة في جميع غر ف المستفيدين وأماكن التجمع

يجب تغير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

تطبق مطاعم الفنادق كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم

تطبق الفنادق كافة إجراءات بروتوكولات المساجد فيما يخص تطبيق الاشتراطات الصحية للمنطقة المخصصة للصلاة.

تطبق الفنادق كافة إجراءات البروتوكولات الاجتماعية فيما يخص تطبيق الاشتراطات الصحية لقاعات الأفراح والمناسبات وذلك بأن لا يزيد عدد الأفراد عن (٥٠) شخصا.

يجب على الفنادق إغلاق صالة التمارين الرياضية.

توفير معقمات اليدين والكمامات على الكاونترات بالاستقبال وعند المدخل

ازاله جميع النسخ المطبوعة والمجلات

استخدام سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمسها

التخلص من أو تعطيل المواد أو الأجهزة التي يتم مشاركتها ( مثل الأقلام والشاشات التي تعمل باللمس)واستبدال المطبوعات الورقية والأدلة في الغرف بحلول تقنية أو أدلة قابلة للتنظيف التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد يجب وضع علامات أو ملصقات واضحة للوقوف على أرضيات الفنادق أو الشقق المفروشة في أماكن الانتظار وكذلك في منطقة الاستقبال لكي تساعد في عملية التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف إلى مترين.

إيقاف وتعطيل الشاشات التفاعلية أو الشاشات الإرشادية التي تعمل عن طريق اللمس الخاصة بالعملاء.

منع خدمة إيقاف السيارات في مواقف الفنادق وكذلك خدمة غسيل السيارات.

تطبق مطاعم الفنادق كافة إجراءات بروتوكولات المطاعم

تشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية مراقبة الأعراض يجب على النزلاء إبلاغ موظفي الفندق أو الشقق المفروشة عند الشعور بأعراض تنفسية او حمى.

يجب على العمال الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى. الإبلاغ يجب عمل نقطة فحص عند المدخل الرئيسي للفندق أو الشقق المفروشة تتضمن قياس درجة الحرارة

الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة لنقل الحالة للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

تجهيز غرف للعزل للحالات المشتبهة بإصابتها بمرض كوفيد-19

في حال وجود سكن للعاملين يجهز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة

وجود آلية ونقطة لفحص الموظفين قبل بداية كل نوبة يومياً وسجل خاص بذلك

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