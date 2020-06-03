شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 182 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، فى بيان مقتضب عبر حسابه على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 182 حالة، بينما تعافى 52 حالة، وتوفى 5 حالات.
وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنون المقيمين في مدينة سبها بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة والتي تشمل حظر التجوال والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية، مشيرا إلى أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز فى سبها.
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