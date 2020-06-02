شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة عند شراء كمبيوتر جديد.. وصفة ذهبية من خبير تقني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مجموعة من النصائح المهمة عند شراء جهاز (حاسب آلي) كمبيوتر جديد.

Advertisements

وقال الحمادي، في تغريدة عبر “تويتر”: عندما تشتري جهاز كمبيوتر لا تسأل فقط عن اسم المعالج، بل أيضاً تعرّف على:

– الصنف: مثل intel أصنافه i3 أو i5 أو i7 وغيرها.

– السرعة: مثل 2.4 Ghz.

– الجيل: وصل الآن الجيل العاشر لمعالجات Intel.

– عدد الأنوية: مثل رباعي أو ثماني وغيره.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “غالباً كلما زادت الأرقام زادت قدرة المعالج”.