شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح مهمة عند شراء كمبيوتر جديد.. وصفة ذهبية من خبير تقني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مجموعة من النصائح المهمة عند شراء جهاز (حاسب آلي) كمبيوتر جديد.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر “تويتر”: عندما تشتري جهاز كمبيوتر لا تسأل فقط عن اسم المعالج، بل أيضاً تعرّف على:
– الصنف: مثل intel أصنافه i3 أو i5 أو i7 وغيرها.
– السرعة: مثل 2.4 Ghz.
– الجيل: وصل الآن الجيل العاشر لمعالجات Intel.
– عدد الأنوية: مثل رباعي أو ثماني وغيره.
وأضاف عبدالعزيز الحمادي “غالباً كلما زادت الأرقام زادت قدرة المعالج”.
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