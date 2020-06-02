شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول سيارات الأجرة والنقل المشترك للوقاية من كورونا.. التفاصيل كاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية عدداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير ” البروتوكولات” الوقائية الإضافية لعدة قطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تغطي الفترة إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.

وأوضح البروتوكول الوقائي لقطاع سيارات الأجرة والنقل المشترك الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة الواردة في النقاط التالية:

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1- يجب على جميع السائقين ارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش عند استخدام المركبات في جميع الأوقات أثناء العمل، ومنع الركاب من الجلوس بجوار السائق في المقعد الأمامي ، مع إلزامهم بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش.

2- حث البروتوكول السائقين على تطهير أجزاء الاستخدام المشترك في المركبة (مقصورة الركوب ومقابض الأبواب) بعد كل رحلة، كما طالبهم بفتح نوافذ المركبة بعد مغادرة الركاب.

3- ألزم البروتوكول السائقين بتنظيف المركبة وتطهيرها في حالة نقل الركاب إلى المستشفيات أو في حال تسبّب الراكب في انتشار أي رذاذ داخل المركبة (مثل: العطس أو السعال أو التقيؤ) ، كما وجه بتوفير الأوراق الصحية ومعقمات اليدين في مقصورة الركاب.

4- كما ألزم البروتوكول الركاب بحمل أمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنفسهم.