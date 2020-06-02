وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الصناعات الجوية الإسرائيلية أجرت بنجاح تجربة لاطلاق نار عملياتي مزدوج في منظومة الأسلحة البرية والبحرية "لورا". وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تجربة إطلاق صاروخ باليستي نجحت في إصابة الهدف على بعد 400 ميل، بدقة شديدة. يتبع...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تجري تجربة ناجحة للصاروخ الباليستي "لورا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.