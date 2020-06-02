الدرهم الأكثر استخداماً في المعاملات البينية العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في الإمارات في منصة «بنى» للمدفوعات العربية، يشارك فيها كبار المسؤولين من جميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق المنصة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، فيما يواصل الصندوق جهوده في متابعة عملية إلحاق البنوك المركزية والتجارية بالمنصة.

وتناقش ورشة العمل عملية التحاق البنوك العاملة في الإمارات بمنصة «بنى» وخطة العمل المقترحة، وتتطرق إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة، كما يتخلل الندوة عرض لمصرف الإمارات المركزي يستعرض فيه أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

وتأتي ورشة العمل بعد استكمال تضمين الدرهم الإماراتي في المنصة كأول عملة تتم تسويتها وهي العملة العربية الأكثر استخداماً في المعاملات المالية البينية بين الدول العربية. كما تعتبر هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.

وتمثل «بنى» منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

تهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

وتقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.

تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

وأعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن امتنانه لتعاون الزملاء في مصرف الإمارات المركزي، الذي كُلل بتضمين الدرهم الإماراتي كأول عملة عربية في منصة «بنى» للمدفوعات، متطلعاً لاستكمال إجراءات تضمين بقية العملات العربية التي تم الإعلان عنها.