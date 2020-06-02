كورونا.. 26 إصابة بالمغرب وإثنتان في تونس

الرباط - تونس / الخليج 365
أعلن المغرب، الثلاثاء، تشخيص 26 إصابة بكورونا، فيما سجلت تونس إصابتين بالفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية في بيان، تسجيل 26 إصابة بالفيروس، وتعافى 398 من المرض.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 7 آلاف و859، بينها 205 وفيات، و6 آلاف و291 حالة تعاف.
وفي 20 مارس/أذار الماضي، أعلنت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية بعموم البلاد، ضمن تدابير مكافحة كورونا، قبل تمديدها لغاية 10 يونيو/حزيران الحالي.
وفي تونس، أفادت وزارة الصحة بتشخيص إصابتين بكورونا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و86؛ بينها 48 وفاة، و965 حالة تعاف.
وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و388 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 377 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و922 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
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