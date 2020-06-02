شكرا لقرائتكم خبر عن حالات التعافي من «كوفيد ـ 19» تواصل ارتفاعها في دول عربية عدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، عدن: ”الخليج 365”، وكالات

واصلت معدلات الشفاء بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، ارتفاعها في العديد من الدول العربية، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي استئناف الجلسات يوم 16 الجاري وضمن بنودها مناقشة إجراءات الحكومة لمكافحة الجائحة، في حين حددت السلطات الأردنية خمس مراحل لعودة الحياة، ولوّحت بفرض إجراءات مشددة.

وأعلنت السعودية أمس تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 87142 حالة، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 525، فيما تم تسجيل 1864 حالة تعاف، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 64306 حالات.

وفي الكويت، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استئناف جلسات المجلس العادية في يوم 16 الجاري وإدراج استعدادات الحكومة والإجراءات المتخذة والتي سيتم اتخاذها من قبلها لمواجهة جائحة كورونا، واستجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي سعود الحربي على جدول أعمالها.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت أمس تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 27762 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات 220 حالة، فيما تم شفاء 1513 حالة ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 12899.

وأعلنت سلطنة عمان أمس تسجيل 786 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 12223 حالة إلى جانب 50 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 2682 حالة.

كما أعلنت البحرين أمس تسجيل 516 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 19 حالة، في حين تم تعافي 387 حالة، ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 7070 حالة.

«شرطة راجلة» أمام مساجد عَمَّان

إلى ذلك، حددت رئاسة الوزراء الأردنية أمس خمس مراحل لعودة الحياة، وأعلنت وزارة الصحة مواصلة ارتفاع أعداد الشفاء بتسجيل 13 حالة وبإجمالي 516 متعافياً.

وقالت الحكومة إنها ستعلن خلال أيام عن المنهجية العلمية التي تعتمدها وفق المراحل المتدرجة لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها وفقاً لمؤشرات الحالة الوبائية وأولوية القطاعات.

وشددت على الالتزام بالتعليمات الوقائية وإلا ستضطر إلى العودة لنقطة البداية وفرض إجراءات مشددة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بإجمالي 746 حالة.

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وقررت وزارة الداخلية تخصيص «شرطة راجلة» أمام المساجد يوم الجمعة المقبل لفرض تعليمات التباعد وتنظيم الدخول.

مؤسسات عاجزة عن مواجهة الوباء

بدوره، طالب وزير الصحة اليمني ناصر باعوم الدول المانحة بدعم القطاع الصحي المنهار في بلاده، بفعل الحرب الدائرة فيها منذ خمسة أعوام، وعجزت معها عن مواجهة الأوبئة والأمراض وآخرها وباء كورونا، الذي تفشى فيها مؤخراً.

وأشاد باعوم برعاية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وقال باعوم: إن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم القطاع الصحي المتأثر أصلاً منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة وتدميرها للمؤسسات الصحية وإلحاقها الضرر ب 60% من المنشآت الصحية، مما أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة في انتشار العديد من الأوبئة الفتاكة وعلى رأسها فيروس كورونا.

ودعا الدول المانحة والمنظمات إلى الإسهام الفاعل في دعم اليمن وإنجاح المؤتمر، وتخصيص جزء من هذه المبالغ للقطاع الصحي، ورفع قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة.

وأعلن لبنان أمس ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1233 حالة بعد تسجيل 13 إصابة جديدة،في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 715 حالة.

84 % نسبة الشفاء في فلسطين

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل إصابة جديدة بكورونا،بمحافظة قلقيلية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 628 إصابة.

وأوضحت أن عدد حالات التعافي بلغ 527، أي ما نسبته 84% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

تمديد حظر التجوال في السودان

وأقرت السلطات السودانية تمديد حظر التجوال في العاصمة الخرطوم اعتباراً من غداً الثلاثاء لمدة أسبوعين وزيادة فترة السماح للحركة من السادسة صباحاً حتى الثالثة ظهراً مع الإبقاء على كافة الإجراءات السابقة.