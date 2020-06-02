مطارات الدولة تعلن جاهزيتها لـ«التحليق» مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مختلف مطارات الدولة عن كامل جاهزيتها لإعادة فتح المجال الجوي للرحلات وللسفر، حيث أكدت مطارات دبي أنها على أتم الاستعداد لتسيير الرحلات الجوية واستقبال الطائرات، لتستأنف مسيرة التألق والإنجازات خلال مرحلة ما بعد كورونا.

وأشارت طيران الإمارات إلى استئنافها رحلات الركاب المجدولة إلى 9 مدن في 8 دول خلال مايو الماضي، مشيرة إلى تطلعها إلى استئناف وجهات أخرى، وإعادة ربط دبي ببقية العالم. كما أعلن مطار أبوظبي الدولي عن عدد من إرشادات السفر للمسافرين الراغبين في السفر من المطار، مشيراً إلى ضرورة أن يصل المسافرون إلى المطار قبل 4 ساعات من موعد انطلاق رحلاتهم، مع ارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت، وممارسة التباعد لمسافة مترين، والتحقق مع شركة الطيران بخصوص الفحوص السريعة.

فيما استكملت هيئة مطار الشارقة الدولي استعداداتها المكثفة لاستقبال رحلات عودة المقيمين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والمتعاملين والموظفين، وفقاً للمعايير الدولية.

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وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «إن الهيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء والجهات العاملة في المطار، وشركات الطيران، أكملت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال رحلات العودة في ظل اتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والمتعاملين والموظفين، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لضمان سلاسة وانسيابية الحركة، بحيث يمكن إنهاء الإجراءات بكل سهولة، مع ضمان الالتزام بالتدابير الصحية».

وأضاف: «إن قرار بدء رحلات عودة المقيمين العالقين في الخارج يعتبر خطوة إيجابية ويبشر بخطوات لاحقة، وصولاً إلى فتح الأجواء بشكل كامل، وعودة حركة السفر والطيران إلى طبيعتها السابقة».