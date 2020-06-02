عضو "العليا للفيروسات": عدد إصابات كورونا في مصر يصل 40 ألف حالة نهاية يونيو

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وحسب موقع "صدى البلد" أضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن "أسبوع العيد هو سبب الزيادة في إصابات كورونا ، حيث ذهب كثير من المواطنين المقيمين في القاهرة والجيزة إلى محافظاتهم والتقوا عائلاتهم".

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي أن "البقاء في المنازل لم يعد حلاً، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، وهي الوسيلة الأمنة للمواطنين للوقاية من الفيروس".

وأشار خطاب إلى أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقي المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار.

وقال "أسوأ التوقعات العالمية تقول إنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا".