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وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي أن "البقاء في المنازل لم يعد حلاً، والحل الآن هو "ارتداء الكمامات"، وهي الوسيلة الأمنة للمواطنين للوقاية من الفيروس".
وأشار خطاب إلى أن الكمامة الواحدة وارتدائها يقي المواطنين، ويوفر للدولة ما بين 400 لـ 600 دولار.
وقال "أسوأ التوقعات العالمية تقول إنه مع حلول فصل الخريف سيكون هناك موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو "العليا للفيروسات": عدد إصابات كورونا في مصر يصل 40 ألف حالة نهاية يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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