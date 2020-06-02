القاهرة - سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي لـ "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 24 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديرية مجزر شمال غربي مأرب. وقصف التحالف بـ8 غارات جوية مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لـ8 غارات مماثلة توزعت بـ4 غارات على مديريتي باقم ومجز شمال صعدة، و4 أخرى على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة، حسب "أنصار الله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": التحالف قصف 3 محافظات بـ40 غارة جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.