شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تبدأ عمليات للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت بشرق قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد اليوم عملية أمنية مشتركة بمحورين لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي . ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني عراقي قوله : إن العملية التي تنفذها قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية أسفرت في ساعاتها الأولى عن تدمير7 مضافات، ومعالجة 23 عبوة ناسفة، والقبض على 12 مطلوبا ومشتبها به في منطقة "الكوش وأبوشعير" شرق سامراء .

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