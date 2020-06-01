واشنطن تساعد ليبيا بـ 6.5 مليون دولار أمريكي

بنغازي – سبوتنيك. وقالوا في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان صحفي عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" إن:
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وأضاف البيان: "سيساعد هذا الدعم الأمريكي الإضافي على زيادة الوعي العام خلال أزمة فيروس كورونا، وتقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال انتشار الوباء"، مضيفةً بأن "الحكومة الأمريكية تواصل دعم ليبيا في استجابة لـ "كوفيد-19" ، بإجمالي مساعدات تزيد عن 12 مليون دولار تم الالتزام بها منذ بداية تفشي المرض".
هذا وارتفعت حصيلة الإصابات في ليبيا إلى 156 إصابة عقب تسجيل 26 حالة، خلال 24 ساعة الماضية، وشفاء حالتين لتصل حالات الشفاء من مرض كوفيد 19 إلى 52 ووفاة 5 .
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