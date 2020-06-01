كورونا.. حظر تجوال شامل بكردستان العراق وجزئي بالخرطوم

الخرطوم، أربيل/ عادل عبد الرحيم-علي جواد/الخليج 365

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، الإثنين، بدء سريان حظر تجوال شامل في عموم محافظات الإقليم لـ6 أيام، فيما مددت ولاية الخرطوم بالسودان حظر التجوال لأسبوعين، لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "من الآن (18.00 تغ)، بدأ سريان حظر التجول لمدة ستة أيام في أنحاء إقليم كردستان كافة".

وأضاف بارزاني: "هذا من أجل سلامتنا بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا"، داعياً إلى "الالتزام بهذا الحظر وأن نتبع الإجراءات الصحية في أغلب الأوقات".

وبلغت إجمالي إصابات الفيروس في الإقليم حتى مساء الإثنين، 814 إصابة، و8 وفيات، بينما يبلغ عدد الإصابات في العراق إجمالا 6 آلاف و868 بينها 215 وفاة.

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وفي السودان، أعلنت لجنة الطوارىء الصحية (حكومية)، تمديد فترة السماح بالحركة الداخلية بولاية الخرطوم لتصبح من السادسة صباحا (4.00 تغ)، حتى الثالثة عصرا (13.00تغ)، بدلا عن الواحدة ظهرا (11.00 تغ) وذلك للفترة من 3 حتى 18 يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لنائب رئيس اللجنة صديق تاور، والذي أعلن استمرار قرار منع التجمعات قائما في الأندية والمناسبات، كما يظل قرار إغلاق الجسور والأسواق الكبيرة قائماً، وكذلك تظل حركة السفر بين العاصمة ومدن الولايات متوقفة.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أعلنت السلطات السودانية تمديد حظر التجوال في الخرطوم لمدة أسبوعين، لمنع تفشي كورونا، باستثناء المدة المشار إليها سابقا.

ومنذ انتشار الفيروس، تعلن كل ولاية سودانية التدابير الخاصة بها، وفق ظروفها والمناسب لها.

وحتى الأحد، سجلت الخرطوم 3 آلاف و965 إصابة بينها 22 وفاة، وذلك من إجمالي 5 آلاف و26 إصابة بالبلاد بينها 286 وفاة.

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