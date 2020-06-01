تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الداير بمنطقة جازان، من انتشال جثتي شخصين توفيا غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان بالمحافظة. وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين إن فرق الإنقاذ التابعة له بمحافظة الداير تلقت بلاغاً يفيد بغرق شخصين في مستنقع مائي بأحد أودية المحافظة، وعلى الفور باشرت فرق الإنقاذ البحث داخل مياه المستنقع، وتمكنت من انتشال جثتيهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثتين لشخصين غرقا في مستنقع مائي بالداير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.