شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: إيداع 109 ملايين في حسابات 80 ألف مستفيد من «مربي الماشية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، عن تلقي أكثر من 80 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية لـ 109 ملايين ريال في حساباتهم البنكية المسجلة في بوابة “أنعام”، وذلك ضمن دورة الاستحقاق التاسعة لبرنامج الإعانات الزراعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الدعم يغطي أكثر من 13 مليون رأس من الماشية التي جرى تربيتها محلياً في المملكة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي عن طريق تحويله إلى مستحقيه مباشرة بخلاف الدعم السابق، وتطوير مهنة تربية الماشية وتحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.
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