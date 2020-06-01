- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أفيفافير" الروسي يظهر فعاليته على مرضى "كوفيد-19" بنسبة 90% والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir)المحلي، على المصابين بكورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.
وأكد نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة، فلاديمير تشولانوف، أن السلطات الصحية في روسيا بدأت اختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) المحلي على 330 مصابا بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.
وقال تشولانوف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بفيروس كورونا، وأوضح أن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا، ومن المقرر أن يتم اختبار الدواء على 330 مريضا.
واضاف تشولانوف أن دواء "أفيفافير" الروسي هو نظير لـ"فافيبيرافير"، الذي يمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.
وصادقت وزارة الصحة الروسية على دواء "أفيفافير"، كأول دواء مضاد لفيروس كورونا في روسيا، وأصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر "أفيفافير" الروسي يظهر فعاليته على مرضى "كوفيد-19" بنسبة 90% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.