شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظهور ملكة بريطانيا خارج جدران القصر لأول مرة منذ شهور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 شوهدت الملكة إليزابيث الثانية؛ ملكة بريطانيا، خارج جدران القصر للمرة الأولى خلال عدة أشهر، في صورة أصدرها قصر باكنجهام في وقت متأخر من أمس الأحد، حيث تظهر استمتاعها بواحدة من وسائل التسلية المفضلة لديها وهي ركوب الخيل.

Advertisements وتم تصوير الملكة (94 عاما) وهي تمتطي مهرا عمره 14 عاما في حديقة قلعة ويندسور، حيث كانت تقيم خلال جائحة فيروس كورونا. وكانت ترتدي في الصورة وشاحا ورديا وسترة خضراء من الصوف وقفازات بيضاء.

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