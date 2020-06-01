وطالبت الإمارات إسرائيل في رسالتها بالكف عن التهديد بضم الضفة الغربية.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وأشار قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، كتبها باللغة الإنجليزية إلى أن "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف... أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفسلطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول يوليو/تموز، مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض يريدها الفلسطينيون دولة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تبعث برسالة باللغة الإنجليزية إلى إسرائيل... تلك فحواها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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