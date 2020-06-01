© AFP 2020 / Nicolas Asfouri
وأضاف أن "هذا الخسوف يحدث بعد يومين من مرور القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط"، مشيرا إلى أن القمر سيظهر بشكله المعتاد دون تغيير، فالخسوف بمراحله سيحدث عند دخول القمر لمنطقة شبه ظل الأرض في الساعة 8 و45 دقيقة بتوقيت السعودية، حتى يصبح القمر لبدر مكتمل في الساعة 10:12 مساء.
يذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف للشمس صبيحة 21 يونيو/ حزيران في سماء المملكة والمنطقة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر "للمرة الثانية هذا العام"... السعودية ودول عربية على موعد مع ظاهرة يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.