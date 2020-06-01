"للمرة الثانية هذا العام"... السعودية ودول عربية على موعد مع ظاهرة يوم الجمعة

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وأوضح أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل، الذي يستمر 3 ساعات و18 دقيقة، يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلا ولكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف.

وأضاف أن "هذا الخسوف يحدث بعد يومين من مرور القمر في الحضيض وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط"، مشيرا إلى أن القمر سيظهر بشكله المعتاد دون تغيير، فالخسوف بمراحله سيحدث عند دخول القمر لمنطقة شبه ظل الأرض في الساعة 8 و45 دقيقة بتوقيت السعودية، حتى يصبح القمر لبدر مكتمل في الساعة 10:12 مساء.

يذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف للشمس صبيحة 21 يونيو/ حزيران في سماء المملكة والمنطقة العربية.