لبنان... عودة التظاهرات والاحتجاجات ليلا وإطلاق نار في وسط بيروت

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن مواجهات وقعت بين عدد من المتظاهرين وعناصر من شرطة مجلس النواب في ساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت، وذلك بعدما تمكن المتظاهرون من إزالة العوائق الحديدية الموضوعة أمام المجلس، فيما عملت العناصر على إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين.
كما شهدت مفارق بعبدا المؤدية إلى قصر الرئاسة اللبنانية احتجاجات، حاول خلالها المتظاهرون إغلاق الطرقات بأجسادهم احتجاجا على سياسة الحكومة واعتراضا على رئيس الجمهورية ميشال عون. وقام لواء الحرس الجمهوري في الجيش اللبناني بفتح الطريق بالقوة واعتقال عدد من المحتجين.
كما نظم متظاهرون تحركا أمام منزل وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، احتجاجا على ما وصفوه بالعنف المفرط المستخدم من قبل الجيش تجاههم حيث كانوا يعتصمون أمام القصر الجمهوري، وعمد المتظاهرون إلى رشق واجهة منزل عدرة بالحجارة.
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