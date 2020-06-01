شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية والامارات وحار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث تشهد السعودية تأثير للرياح النشطة أما فى الامارات فاستمرار تأثير الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، أما في البحرين حاراً ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ،الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية , الرياض , المدينة المنورة، نجران، فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ، عسير , جازان ، نجران .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كمساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد الاماراتى، أن يكون الطقس، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية 18 - 28 تصل إلى 40 كمس أحياناً.

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يكون الموج فى الخليج العربى خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثانى عند الساعة 22:04 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثانى عند الساعة 04:11 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 44: 17 والمد الثانى عند الساعة 06:54 والجزر الاول عند الساعة 11:11 والجزر الثانى عند الساعة 00:33 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الإثنين سيكون، حاراً ولكنه حسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار وتكون متقلبة الاتجاه هذه الليلة، ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، الرطوبة النسبية : العظمى 80% والصغرى 15 %، شروق الشمس 04:45 صباحا والغروب عند الساعة 06:26 مساءا.