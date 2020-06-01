شكرا لقرائتكم خبر عن قانونيون يطالبـون بلجـان لفـض منازعـات تداعيــــــات «كورونــا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: إيهاب عطا

اجتاح فيروس كورونا العالم ونشأت عنه أزمة عالمية تركت آثارها في مختلف المجالات وأثرت أبلغ الأثر في الاقتصاد، ما تسبب في موجة ركود عالمي فاقت أزمة 2008، وترتب عليها عجز عن سداد التزامات مالية ما بين أفراد وأفراد وشركات وأفراد وبنوك، فلجأ كثير منهم إلى ساحات المحاكم مطالبين بالفصل في نزاعاتهم، ولكن إفرازات هذه الجائحة المالية لم تتضح بعد،إذ يتوقع خبراء أنه وبعد انتهائها ستشهد المحاكم في مختلف دول العالم العديد من القضايا للفصل في المطالبات المالية بين الشركات والبنوك والأفراد أنفسهم، وخاصة أولئك الذين فقدوا أعمالهم أو تأخروا في تسديد الدفاعات المستحقة عليهم.

كل طرف في هذه القضايا يرى نفسه مجني عليه، بسبب توقف شبه كامل لعجلة الإنتاج والاقتصاد، وحرصت محاكم دولة الإمارات على تطبيق المعادلة الصعبة بتحقيق عدالة ناجزة سريعة ونزيهة من خلال إجراءات قانونية وصفت بالمرونة والواقعية، لكن في نفس الوقت تعالت بعض الأصوات من قبل محامين، اقترحوا سيناريو بديلاً من خلال إيجاد طريقة موازية بدلاً الإجراءات القانونية الاعتيادية التي تنظر بها الدعاوى القضائية وتحكم قوانين إجرائية لا يمكن تجاوزها، كأن تستبدل بلجان لفض المنازعات، بحيث يصار إلى تسوية أي إشكالية مالية نتجت عن تداعيات كورونا من خلال هذه اللجان بأسرع وقت ممكن ما يسرع من دوران عجلة الاقتصاد وعودة الحياة إلى سابق عهدها، لكن قضاة وقفوا ضد ذلك الاقتراح مؤكدين أنه لا حاجة إليه في ظل منظومة قضائية عادلة ومرنة، تنظر لكل دعوى بخصوصية وتصدر أحكامها طبقاً لظروف أطرافها.

في البداية قال المحامي الدكتور حبيب الملا، إنه كان من أوائل الذين أدركوا صعوبة الوضع الحالي وما سينشأ عنه من قضايا مالية ومطالبات تعجز عن أدائها الشركات في ظل الركود الاقتصادي، ومنذ بداية ظهور الفيروس طالب على حسابه على تويتر بإيجاد حلول بديلة للقضاء الطبيعي لنظر أنواع معينة من القضايا، لأن المحاكم لن تكون مناسبة لنظر مثل تلك القضايا، لكون القضايا كثيرة سترهق كاهل المحاكم، وأيضاً كثير منها بمطالبات ومبالغ بسيطة ما لا يستدعي الذهاب إلى المحاكم، فطالبت بإنشاء لجنة أو لجان لنظر النزاعات الناشئة عن كورونا وليست المنظورة في ظل كورونا، وهذه اللجنة لا تلتزم بتطبيق قواعد القانون حرفياً، لأنها قد لا تناسب الظروف الاستثنائية التي نعيشها، لكنها تقوم على التوفيق والإنصاف بين الأطراف.

وأكد الملا أن رفع مقترحه إلى الحكومة للنظر فيه، وذلك لأن انتشار الجائحة نتج عنه «قوة قاهرة» تستوجب وجود فرق واختلاف في نظر القضايا عن الحياة الطبيعية، فيستوجب التسريع في الإجراءات فلا مجال للتأجيلات ولا الإجراءات الاعتيادية، وهو ما لا يقدر عليه القانون العادي والجلسات الطبيعية في المحاكم، بل إن هذا سيؤدي إلى إغراق المحاكم بقضايا عديدة هي في غنى عنها.



الحفاظ على سلامة المجتمع



وأوضح المحامي علي الزرعوني أن نظر القضايا في مختلف المحاكم قد يختلف من قضية لأخرى بمعنى أن النزعات العمالية يفترض أن تكون هناك دوائر خاصة تنظر الطلبات على وجه الاستعجال لإعادة حقوقهم، خاصة أن هناك شركات أنهت خدماتهم وبعضهم حاول إجبارهم على أخذ إجازة بدون مرتب، وهناك عمال رفضوا ذلك وطلبوا إنهاء الخدمة وأخذ المستحقات أو الاستمرار في العمل، وفي حال عدم موافقة العامل سينشأ نزاع، وفي ظل كورونا إذا تأخرت القضايا فهذا يهدد سلامة المجتمع أمنياً وصحياً واجتماعياً، ومن هنا تأتي الحاجة إلى وجود لجان تنظر القضايا بسرعة ودون التقيد بالإجراءات والشكل القانوني المعتاد، تماماً كمبادرة قضايا اليوم الواحد.

وشدد على أنه في ظل انتشار الفيروس سيكون من الصعب محاسبة أصحاب الشركات بمواد القانون، لأنهم غير مسؤولين عن الركود الاقتصادي الحاصل، وستتم محاكمة الشركات على أنها مقصرة وفي ذلك بعض التحامل عليها، لأنه لا يوجد فصل تعسفي بإرادة الشركة، لكن في حال لجنة فض منازعات ستنظر القضية في يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير ويراعي فيها القاضي الظرف الاستثنائي، سواء من ناحية الشركة وكذلك حقوق العمال بشكل متوازن، وأيضاً لا يجب أن نغفل أن هناك شركات لن تنطبق عليها الظروف الحالية، لأنها لم تتضرر وتعمل بشكل طبيعي بل وربما حققت أرباحاً أكبر في ظل الجائحة، ومن ثم سيكون من الإنصاف التمييز بين ظروف كل شركة وكل حالة على حدة طبقاً لمبدأ القوة القاهرة.



الحل الأمثل



ونوه المحامي عبدالله كلداري، بمواكبة محاكم الدولة للظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا، من خلال قرار العمل عن بعد في معظمها وبخاصة محاكم دبي، ما يجعلها تشكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتويجاً لحزمة من الإنجازات الرائدة التي حققتها المحاكم وتيسيراً على أطراف الدعاوى القضائية فقد سمحت لهم بحضور الجلسات من أي مكان بالدخول إلى قاعة المحاكمة الافتراضية والاطلاع على ما يجري فيها، كما لو كانوا حضوراً في قاعة المحاكمة العادية.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992بشأن قانون الإجراءات المدنية، حيث جاءت نصوص مواده تحمل العديد من الإجراءات التي تخفف وتخفض من إجراءات التقاضي، ليصل الحق إلى صاحبة بأسرع وقت وأقل كلفة، إلا أنه في ظل وجود لجان خاصة للفصل في بعض المنازعات مثل لجان فض المنازعات في القضايا التي تكون طرفها دبي القابضة وغيرها، فإنه سيكون من المناسب والضروري بحسب ما تفرضه اللحظة الراهنة والاستثنائية إنشاء لجان أخرى للنظر في النزعات خاصة العمالية أو تلك التي تقتضي سرعة الفصل فيها دون انتظار الإجراءات القانونية المعتادة، على غرار إنشاء محكمة اليوم الواحد بموجب المرسوم الصادر من مجلس الوزراء رقم33 لسنة 2020، وذلك لدفع عجلة التقاضي إلى الأمام.



الأقرب للواقع



وأكد المحامي عبد الله آل ناصر، أن جائحة كورونا العالمية فإنها قد أثرت بشكل جدي على مجمل العلاقات القانونية والاقتصادية اليومية، عالمياً ومحلياً، والإمارات بصفتها جزءاً من المنظومة العالمية الاقتصادية لن تكون بمنأى عن ذلك، والتقاضي باعتباره ظاهرة صحية في كل المجتمعات المتمدنة سيكون عامل الارتكاز في ذلك، وفي ظل الكسل الاقتصادي الذي تسببت به جائحة كورونا للعالم كله لابد أن تلجأ الشركات والأشخاص لاقتضاء حقوقها من خصومها بالطريق القانوني، فعلى سبيل المثال ستكون هناك نزاعات إيجارية بين ملاك العقارات والمستأجرين لا محالة، ونزاعات عمالية بين أرباب العمل وموظفيهم، وقس على ذلك كل القطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة مثل البنوك والشركات العاملة في الدولة، ما يجعل اقتراح اعتماد لجان قضائية للفصل في تلك المنازعات أمراً لا بد منه، ليس انتقاصاً من أداء الجهات القضائية «المحاكم» في الدولة بل لأن اللجان القضائية ستكون أقرب إلى الوضع اليومي للدولة، وستكون إجراءات التقاضي فيها أسرع وأسهل وذات طابع مرن يماشي التغيرات اليومية في الوضع الراهن، وهذه اللجان ستقوم بالمواءمة بين وجهات نظر أطراف النزاع من أجل تحقيق المصلحة العامة لكل الأطراف، سواء المتنازعة أو حتى الاقتصاد الوطني، لأن هذه النزاعات هي عنصر مؤثر في الاقتصاد الوطني ككل.



علاج ناجع



وفي ذات السياق أشاد المحامي الدكتور محمد بن حماد، بالقفزة التقنية التي مكنت محاكم الدولة وخاصة محاكم دبي، خلال الربع الأول من العام الحالي وتحت وطأة انتشار كورونا، من إنجاز ما يقارب 60% من الأعمال القضائية عن بُعد ومن خلال التطبيقات والأنظمة الذكية ولم يعد حضور الجلسات القضائية قصراً على الحضور إلى مقر المحاكم.

وانضم ابن حماد إلى فريق المنادين بوجود بدائل قانونية لتلك المعمول بها حالياً، مؤيداً ما اقترحه بعض فقهاء القانون بتشكيل لجان فض المنازعات تكون مهمتها سرعة الفصل في بعض النزاعات تجارية كانت أو عمالية أو مدنية، بحيث تكون مهمتها الفصل في بعض المنازعات التي تقل قيمة المطالبة فيها عن حدود معينة، وعلى الرغم من وجود ما يسمى بالدوائر الانتهائية أو ما يطلق عليها محكمة اليوم الواحد، غير أنها تسري على نطاق ضيق من الدعاوى، وما زالت في حاجة إلى التوسع بضوابط أكثر لضمان سرعة الفصل في أنواع عديدة من الدعاوى التي تزخم بها الدوائر القضائية، وأما على المستوى العام ولضمان سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها، وحيث إن أسباب التأجيل غالباً ما ترجع لنقص إجراء ما ويكون ذلك الإجراء لازماً لاستكمال إجراءات الدعوى والفصل فيها، ويكون التأجيل بغاية تنفيذ قرار المحكمة، وفي ظل التطور التكنولوجي بات تنفيذ تلك الإجراءات أمراً يسيراً على المتقاضين، لذلك يلزم صياغة نص تشريعي يعالج مسألة التأجيل، يشترط ألا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعاً واحداً بين الجلسة والأخرى وهو ما يستتبعه حتماً سرعة الفصل في القضايا وتبعاً لذلك تخفيف كثافة القضايا المتداولة.

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القوة القاهرة



وانحاز المحامي عبدالعزيز الزعابي، إلى كلام سابقيه مشيراً إلى أن اجتياح وباء كورونا (كوفيد 19) العالم تسبب في مشكلات في كثير من القطاعات المهمة في كافة أرجاء العالم، وكانت مواجهة هذه الأزمة اختباراً حقيقياً لجاهزية الدول لمواجهة الأخطار غير المتوقعة، وكان أداء محاكم الدولة عامة ومحاكم دبي خاصة، متميزاً ومفاجئاً للجميع، فلم يتوقع أحد السرعة الكبيرة في الانتقال من العمل النمطي التقليدي المعتاد إلى العمل عن بعد، وهذه الخطوة نجحت بجميع المقاييس، فاستخدام التقنية الحديثة في حضور جلسات التقاضي عن بعد، وصدور مجموعة من القرارات والتعاميم التي تنظم العمل عن بعد، سهل العمل وقلل من فرص الاختلاط المعتاد في المحاكم وساعد على التباعد الاجتماعي في هذه المرحلة.

ونبه إلى أن مشكلة أخرى تنشأ عن كورونا، وهي أن عدد القضايا المتوقعة من جراء هذه الأزمة ستكون كبيرة ومرهقة للمحاكم من قضايا عمالية ومدنية وتجارية وإيجارية، ولابد من وجود حل جذري لتلقي تلك القضايا الجديدة والمتوقعة وحلها بكل سرعة ويسر والحفاظ على حقوق كل الأطراف وتحقيق والعدالة الناشزة، ومن هنا جاء الاقتراح بقيام المحاكم بتشكيل لجنة قضائية لتلقي مثل هذه القضايا خلال أو بعد أزمة وباء كورونا، تكون مهمتها أولاً التأكد من أن الوباء كان هو السبب الرئيسي في تعذر أو صعوبة تنفيذ العقد وليس بسبب آخر، أي انطباق مبدأ «القوة القاهرة»، وبعبارة أخرى التأكد من حقيقة وجدية الأدلة والمستندات وتقييمها، وهذا لا يسمح به القانون العادي، كما يمكن لتلك اللجنة العمل عن بعد على فترتين صباحية ومسائية للنظر في أكبر قدر ممكن من القضايا وبأقصر فترة ممكنة، وتحديد مدة معينة لحل النزاع أمامها، مثل أن لا يتجاوز نظر النزاع أمامها أكثر من شهر واحد فقط.



مبادرات



وبين المحامي مصعب النقبي، أن كل دول العالم لم تتوقع ذلك البلاء وانتشار تلك الجائحة بهذا الشكل المخيف، وحرصت محاكم الدولة على مواكبة تطورات الفيروس على أرض الواقع فبدأت بوقف نظر القضايا ثم استأنفتها مرة أخرى عن بعد، ولاحظنا أنه منذ البداية كان هناك استمرار لعمل ونظر الأمور المستعجلة، وكانوا يداومون بشكل طبيعي فتصدر الأحكام في الدعاوى التي لا تنتظر التأجيل، وكان ذلك بمثابة مرحلة أولى، ثم لاحظنا عمل محاكم الاستئناف وعدم توقفها عن نظر القضايا المالية، ونجد أنه في محاكم الشارقة التي راعت الإجراءات المفروضة، ألزمت المتعاملين على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وطالب بوجود إجراءات ومبادرات تحرك القضايا المعطلة والمتوقفة بين الشرطة والنيابة وتسرعها، إذ إن هناك الكثير من القضايا الجزائية متوقف ويجب تحريكها من النيابة، بالإضافة إلى أن عدم نظر الدعاوى الجزائية يؤدي بدوره إلى تأخر نظر الدعاوى المدنية والتي تكون بحقوق مالية في صالح الأطراف.



تعديل اللائحة



اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديلا على اللائحة الجديدة لقانون الإجراءات المدنية، وأصبح التعديل سارياً منذ الأول من مايو الماضي، ويسهم التعديل في تحقيق مزيد من السرعة والشفافية في نظر القضايا، حيث تناول العديد من الإجراءات التي تفذ عبر القنوات التقنية منها إعلان الخصوم أينما وجدوا حتى لو خارج الدولة، عبر وسائل مرنة تختصر الوقت والجهد مثل الرسائل على الهاتف المحمول أو المكالمات المرئية والصوتية على الهاتف، وفيما يخص المالي للقضايا فيعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا ولا يجوز الطعن عليه إذا لم يتجاوز المبلغ 500 ألف درهم، وغير ذلك من التعديلات على اللائحة.



القوة القاهرة



كانت نقطة التلاقي الوحيدة بين الطرفين قضاة ومحامين، هي السماح بتطبيق القاعدة القانونية القائلة ب«القوة القاهرة» عند تقدير ظروف كل قضية ومن ثم إصدار أحكام تراعي الظرف الاستثنائي العالمي، وبحسب القانون وما نصت عليه المادة 273 من قانون المعاملات المدنية في الدولة فإنه في في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، انقضى معه الالتزام المقابل وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل، وينطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة، وفي هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.