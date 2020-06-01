شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود»: السماح باستخدام «الدبابات البحرية» والغوص بدءاً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن حساب “حرس الحدود” على موقع “تويتر” البدء بالسماح لممارسي الأنشطة البحرية التي تتضمن استخدام الدبابات البحرية و أنشطة الغوص، بالعودة للعمل خلال فترة السماح بالتجول اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 9 شوال.

وأضاف “حرس الحدود” أنه لابد من الالتزام بتطبيق إجراءت السلامة البحرية المعتادة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.