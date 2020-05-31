شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصرف عند سحب أموال من بطاقتك الائتمانية دون علمك؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، باتخاذ 4 إجراءات مهمة حال سحب أي مبالغ من البطاقة الائتمانية وعم معرفة من قام بالسحب. وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا تم سحب مبلغ من بطاقتك الائتمانية ولا تعرف من قام بالسحب، فيجب عليك فعل التالي فوراً “حتى لو كان مبلغ بسيط”: – اتصل بالبنك وإيقاف البطاقة مؤقتاً. Advertisements – اسأل البنك عن مصدر السحب. – محاولة الدخول على الخدمة وإلغاء البطاقة منها. – إذا تعذر ذلك اطلب من البنك إلغاء البطاقة وإصدار جديدة.

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