رجال تنكروا بزي النساء... الأمن السعودي ينشر تفاصل 7 جرائم شغلت الرأي العام... فيديو

وبث الأمن العام السعودي فيديو حمل عنوان "في قبضة الأمن"، مشاهد تظهر قيام السلطات السعودية بإلقاء القبض على بعض المخالفين أو بعض المتهمين بقضايا شغلت الرأي العام السعودي.

© REUTERS / Carlos Barria

وبحسب تغريدة لصفحة الأمن العام على "تويتر" فقد تم "إلقاء القبض على شخص يطلق النار عشوائيًّا، ويتباهى بحيازة سلاح ناري ويستعرض به، وآخر يوثق ذلك وينشره عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي".

بالإضافة إلى ذلك ألقت السلطات القبض على بعض المتهمين بقضايا مثل؛ ممارسة مهنة الحلاقة داخل المنازل في ظروف غير ملائمة في وقتنا الحالي، في ظل جائحة فيروس كورونا.

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كما ألقت السلطات الأمنية القبض على عصابة مكونة من سبعة أشخاص يحتالون على المواطنين والمقيمين عن طريق جمع أموال منهم لشخص يقيم في الخارج انتل صفة أحد المسؤولين، ويروج على أنها أموال ستذهب للتبرعات.

وألقت السلطات القبض على عصابة مكونة من سبعة إثيوبيين "امتهنوا سرقة عملاء البنوك بالإكراه والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد الأسلحة البيضاء، مستخدمين في ذلك مجموعة من المركبات المسروقة"، بحسب موقع "عاجل".

ومن ضمن العمليات المنشورة في الفيديو، يظهر قيام السلطات بإلقاء القبض على مواطنين تنكروا بزي نسائي وبحيازتهم "مواد مخدرة"، والقبض على شخص نفذ عملية سطو على أجهزة الصراف الآلي وعدد من الصيدليات والمراكز التجارية.