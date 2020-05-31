وبث الأمن العام السعودي فيديو حمل عنوان "في قبضة الأمن"، مشاهد تظهر قيام السلطات السعودية بإلقاء القبض على بعض المخالفين أو بعض المتهمين بقضايا شغلت الرأي العام السعودي.
© REUTERS / Carlos Barria
بالإضافة إلى ذلك ألقت السلطات القبض على بعض المتهمين بقضايا مثل؛ ممارسة مهنة الحلاقة داخل المنازل في ظروف غير ملائمة في وقتنا الحالي، في ظل جائحة فيروس كورونا.
كما ألقت السلطات الأمنية القبض على عصابة مكونة من سبعة أشخاص يحتالون على المواطنين والمقيمين عن طريق جمع أموال منهم لشخص يقيم في الخارج انتل صفة أحد المسؤولين، ويروج على أنها أموال ستذهب للتبرعات.
وألقت السلطات القبض على عصابة مكونة من سبعة إثيوبيين "امتهنوا سرقة عملاء البنوك بالإكراه والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد الأسلحة البيضاء، مستخدمين في ذلك مجموعة من المركبات المسروقة"، بحسب موقع "عاجل".
ومن ضمن العمليات المنشورة في الفيديو، يظهر قيام السلطات بإلقاء القبض على مواطنين تنكروا بزي نسائي وبحيازتهم "مواد مخدرة"، والقبض على شخص نفذ عملية سطو على أجهزة الصراف الآلي وعدد من الصيدليات والمراكز التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال تنكروا بزي النساء... الأمن السعودي ينشر تفاصل 7 جرائم شغلت الرأي العام... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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