السعودية تطلب استضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد، عن تقدم 4 دول بملفات رسمية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 على رأسهم المملكة العربية السعودية. وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي”وفقاً لموقع الدوري السعودي” أن المملكة العربية السعودية جاءت في مقدمة الدول التى طلبت استضافة كأس آسيا 2027 بجانب الهند وقطر وأوزبكستان. وفي وقت سابق من شهر أبريل الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر حيث تنتهي في الثلاثين من يونيو المقبل بعد أن كان آخر موعد في 31 مارس الماضي. وفي سياق متصل تسعى المملكة العربية السعودية إلى استضافة الألعاب الآسيوية 2030 حيث أثبتت المملكة خلال الفترة الأخيرة، قدرتها على تنظيم أي مسابقة رياضية مهما كان حجمها. ويحظى القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية بدعم غير محدود من القيادة السياسية ضمن رؤية المملكة 2030.

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