شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يوضح طريقة الدخول الجديدة لـ«طاقات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إتاحة الدخول في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، من خلال النفاذ الوطني الموحد، دعمًا للتحول الرقمي، وتيسيرًا على المستفيدين من خدمات (طاقات).
وأوضح الصندوق أنه يمكن للعملاء الدخول لبوابة (طاقات)، عبر بوابة (نفاذ)، دون اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة، من خلال الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.
يذكر أن مشروع النفاذ الوطني الموحد، يهدف لإيجاد نظام وطني، تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة، في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار هويات إثبات إلكترونية للأفراد أو المنشآت.
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