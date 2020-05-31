شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدن تسجل 2492 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة، عن تسجيل 4 مدن 2492 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تصدرت الرياض بـ788 حالة. وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ702 حالة تعافي، فيما جاءت جدة بالمرتبة الثالثة بـ590 حالة تعافي ، تليها المدينة المنورة بـ412 متعافي. Advertisements وبلغ عدد المتعافين خلال الـ24 الماضية 3559 في جميع مناطق المملكة، وبلغ إجمالي حالات التعافي حوالى 62 ألف حالة تعافي منذ ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي.

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