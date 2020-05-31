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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمير الرياض يستقبل المفتي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وهنأ سماحته الأمير فيصل بن بندر بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يحفظهم بحفظه ويعيد علينا أعيادنا في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.
من جانبه هنأ سمو أمير منطقة الرياض سماحة المفتي بالعيد المبارك.
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