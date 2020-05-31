"أنصار الله" تتهم القوات اليمنية بقصف حي في الحديدة أوقع 3 قتلى

القاهرة – سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الأحد، إن:

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"مرتزقة العدوان (في إشارة إلى القوات المشتركة) استهدفت بالمدفعية حي الزهور في مديرية الحالي بمدينة الحديدة".

وأضافت أن "الاستهداف المدفعي أسفر عن مقتل 3 وإصابة 16 شخصا على الأقل".

ومنذ أواخر آذار/مارس 2015 ، يقوم تحالف عسكري من دول عربية تقوده السعودية بعمليات عسكرية دعما للجيش اليمني في مواجهة جماعة "أنصار الله" التي سيطرت على مناطق واسعة من اليمن أمهمها العاصمة صنعاء.

وفي كانون الأول/ديسمبر2018، اجتمعت أطراف النزاع في اليمن لأول مرة منذ عدة سنوات على طاولة مفاوضات نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكن الفرقاء من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة، وعلى وجه الخصوص، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحديدة، مدينة ساحلية على البحر الأحمر، ونقلها تحت سيطرة الأمم المتحدة.