شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تجلى 229 من مواطنيها العالقين بالمغرب بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجزية الجزائرية إلى مطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة اليوم الأحد، قادمة من المغرب وعلى متنها 229 جزائريا من العالقين بالمغرب بسبب غلق الأجواء أمام حركة الطيران منذ مارس الماضى جراء أزمة فيروس كورونا، وقال أمين أندلسي مسؤول الإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية - فى تصريح اليوم - إن الطائرة كان على متنها 229 راكبا، وأقلعت من مطار الدار البيضاء بالمغرب.

كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أجلت أمس نحو 600 جزائري من فرنسا عبر رحلتين جويتين انطلاقا من مطار شارل ديجول بباريس.

وتأتي هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة إجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء "كورونا".

وتمكنت الجزائر من إجلاء أكثر من 8 آلاف من مواطنيها منذ بداية الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال أمين أندلسى مسؤول الإعلام والاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فى تصريحات، إن الرحلة انطلقت من مطار شارل ديجول الدولى بباريس وستتبعها طائرة ثانية انطلاقا من نفس المطار فى وقت لاحق اليوم.

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وأضاف أن الشركة ستسير رحلة أخرى إلى المغرب حيث من المرتقب أن لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين هناك بعد غلق الاجواء أمام حركة الطيران منذ مارس الماضى.

وأوضح أن هذه الرحلات تأتى فى اطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين فى الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوى فى اطار الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، طبقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين فى الخارج .

يذكر أنه منذ بداية الأزمة الصحية بسبب تفشى فيروس كورونا أجلت الجزائر أكثر من 8000 مواطن كانوا عالقين فى مختلف الدول، حيث خضعوا للحجر الصحى فور وصولهم إلى الجزائر.