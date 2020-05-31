شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ديالى وواسط بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محافظة واسط العراقية اليوم الأحد، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالصين في قضاء الحي ومركز الكوت، كما سجلت محافظة ديالى 3 إصابات بالفيروس.
وذكر بيان لمحافظة واسط أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات واسط بلغ 108 مصابين .
وقال مصدر طبي عراقي، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في قضاء الخالص شمال بعقوبة، والحالة الأخرى في منطقة خان اللوالوة في بعقوبة .
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