شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ديالى وواسط بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محافظة واسط العراقية اليوم الأحد، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالصين في قضاء الحي ومركز الكوت، كما سجلت محافظة ديالى 3 إصابات بالفيروس.

وذكر بيان لمحافظة واسط أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات واسط بلغ 108 مصابين .

وقال مصدر طبي عراقي، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في قضاء الخالص شمال بعقوبة، والحالة الأخرى في منطقة خان اللوالوة في بعقوبة .