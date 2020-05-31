شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات السلطات الصحية بالصين الأحد، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا السبت، وذلك مقابل أربع حالات في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الإلكتروني، أن الحالتين وافدتين من الخارج، وأظهرت بيانات اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83001 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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