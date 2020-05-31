مصر تعلن مدة استمرار ذروة تفشي فيروس كورونا

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصرية، قوله إن ذروة تفشي فيروس كورونا مستمرة حتى 15 يونيو/حزيران المقبل.
وقال سعفان في مؤتمر صحفي: "يستوجب هذا ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وتطبيقها بصرامة للحد من انتشار العدوى".
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
وجاءت تصريحات الوزير المصري في اجتماع حضره ممدوح غراب محافظ الشرقية، وخالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ومدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، وأحمد عبدالهادي وكيل المديرية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، ومحيي حافظ نائب رئيس الجمعية.
وقال وزير القوى العاملة المصري إن تطبيق الإجراءات الوقائية، أمر هام ومصيري، لمواجهة الفيروس.
وتابع قائلا "هناك ضرورة لتطبيق التباعد الاجتماعي بين العمال في المصانع، وكذلك تخفيض حجم العمالة وزيادة الورديات، لمنع تفشي الفيروس".
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