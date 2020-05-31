روسيا تصادق على أول دواء ضد كورونا

صادقت وزارة الصحة الروسية على أول دواء مضاد لفيروس كورونا في البلاد، حيث أصدرت تصريحاً رسمياً يسمح باستخدام عقار “أفيفافير” لعلاج المصابين بالمرض.

وذكر موقع السجل الحكومي للأدوية في روسيا، أن وزارة الصحة وافقت على استخدام دواء “أفيفافير”، الذي يحمل أيضاً اسم “فافيبيرافير”.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، يُنتج عقار “أفيفافير” في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة “خيمرار” لتصنيع الأدوية، بناء على أساس “فافيبيرافير”، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

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وأظهرت اختبارات “أفيفافير” السريرية أمن استخدامه لعلاج فيروس كورونا، دون رصد أي آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

وبلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مظهراً بالتالي نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج.

وسجلت روسيا أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا، تعافت منها أكثر من 170 ألف حالة كما سجلت 4693 حالة وفاة.