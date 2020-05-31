“الشهراني” مديراً لصحة الرياض و “الرويلي” مديراً لصحة الجوف

أصدر الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة قراراً بتكليف الدكتور حسن الشهراني مديراً عاماً للشئون الصحية بمنطقة الرياض , وتكليف الأستاذ فارس بن مخيلف الرويلي مديراً عاماً لصحة الجوف. من جهته عبر “الشهراني” و”الرويلي” عن شكرهم واعتزازهم لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة سائلين المولى عز وجل أن يعينه معلى بذل المزيد من الجهد والإخلاص لتقديم كل ما بوسعهم لخدمة القطاع الصحي في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي من أولى اهتماماتها صحة المواطن وتقديم أرقى الخدمات الطبية بالمملكة.

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