اعتقال 1400 شخص في 17 مدينة أمريكية خلال الاحتجاجات

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ألقت الشرطة الأمريكة القبض على ما يقرب من 1400 شخص في 17 مدينة أمريكية في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات بسبب وفاة جورج فلويد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء السبت.
ولفظ فلويد انفاسه الأخيرة في ولاية مينيسوتا يوم الاثنين الماضي بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق. وألقي القبض لاحقا على الضابط يوم الجمعة ويواجه اتهام بجريمة قتل من الدرجة الثالثة.
ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي للمعتقلين أكبر مع استمرار الاحتجاجات ليلة السبت.
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